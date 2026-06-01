В Белгородской области дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль

БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю на трассе в Белгородском районе, мужчина госпитализирован с ушибами и акубаротравмой, сообщили в оперштабе Белгородской области.

Кроме того, в поселке Дубовое при детонации дрона повреждены навес, оборудование коммерческого объекта и два легковых автомобиля. В поселке Комсомольский от удара БПЛА разбиты окна и повреждена входная группа коммерческого объекта.