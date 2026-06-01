В Белгородской области дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль на трассе в Белгородском районе, мужчина госпитализирован с ушибами и акубаротравмой.
- В поселке Дубовое при детонации дрона повреждены навес, оборудование коммерческого объекта и два легковых автомобиля.
- В селе Новая Таволжанка (Шебекинский округ) при атаке дрона поврежден припаркованный автомобиль, а в селе Зиборовка FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта, повреждены административное здание и два транспортных средства.
БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю на трассе в Белгородском районе, мужчина госпитализирован с ушибами и акубаротравмой, сообщили в оперштабе Белгородской области.
"В Белгородском округе на участке автодороги Разумное — Новосадовый беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Мужчину с предварительным диагнозом "акубаротравма, ушибы предплечья и коленного сустава" для обследования бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что после удара загорелась кабина, пожарные ликвидировали возгорание.
Кроме того, в поселке Дубовое при детонации дрона повреждены навес, оборудование коммерческого объекта и два легковых автомобиля. В поселке Комсомольский от удара БПЛА разбиты окна и повреждена входная группа коммерческого объекта.
В Шебекинском округе, по информации оперштаба, в селе Новая Таволжанка при атаке дрона поврежден припаркованный автомобиль. В селе Зиборовка FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта, посечены административное здание и два транспортных средства. В городе Шебекино дрон ударил по коммерческому объекту, в здании пробита кровля, также от детонации посечена крыша частного дома.