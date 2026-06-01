Путин дал поручения Минтрансу по мостам в Арктике

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу России рассмотреть ряд вопросов по мостовым сооружениям на территории Арктической зоны РФ.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Минтрансу России при участии комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Северный морской путь и Арктика" рассмотреть вопросы: об исключении мостовых сооружений протяженностью до 40 метров, расположенных на территории Арктической зоны Российской Федерации, из перечня объектов, подлежащих оснащению средствами транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Также поручено рассмотреть вопрос об отнесении мостовых сооружений, расположенных на территории Арктической зоны Российской Федерации, к объектам, не подлежащим категорированию, при условии наличия аварийного запаса комплектов средних автодорожных разборных мостов протяженностью до 100 метров.
Ответственным за исполнение поручений назначен министр транспорта России Андрей Никитин. Доклад необходимо представить до 15 августа текущего года.