Анкалаев и Нурмагомедов подерутся на турнире UFC в Абу-Даби

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев проведет поединок против американца Халила Раунтри в главном событии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, сообщается в Telegram-канале промоушена.

Бой в полутяжелом весе пройдет 25 июля. Последний поединок россиянин провел в октябре 2025 года на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе, тогда он уступил бразильцу Алексу Перейре единогласным решением судей и утратил чемпионский титул в полутяжелом весе.

В со-главном бою турнира встретятся россиянин Умар Нурмагомедов (20-1) и мексиканский боец Дэвид Мартинес (14-1).