11:47 01.06.2026
Анкалаев и Нурмагомедов подерутся на турнире UFC в Абу-Даби

Россиянин Анкалаев встретится с Раунтри в главном бою турнира UFC в Абу-Даби

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боец ММА Магомед Анкалаев проведет поединок против американца Халила Раунтри на турнире UFC в Абу-Даби 25 июля.
  • В со-главном бою турнира встретятся россиянин Умар Нурмагомедов и мексиканский боец Дэвид Мартинес.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев проведет поединок против американца Халила Раунтри в главном событии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, сообщается в Telegram-канале промоушена.
Бой в полутяжелом весе пройдет 25 июля. Последний поединок россиянин провел в октябре 2025 года на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе, тогда он уступил бразильцу Алексу Перейре единогласным решением судей и утратил чемпионский титул в полутяжелом весе.
В со-главном бою турнира встретятся россиянин Умар Нурмагомедов (20-1) и мексиканский боец Дэвид Мартинес (14-1).
На счету 33-летнего Анкалаева 21 победа, два поражения и одна ничья в профессиональной карьере (еще один бой признан несостоявшимся). Раунтри 36 лет. В его активе 15 побед, семь поражений и один несостоявшийся бой.
