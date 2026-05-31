Специальная военная операция на Украине
 
00:04 31.05.2026 (обновлено: 00:18 31.05.2026)
Удар по ЗАЭС ставит под угрозу принципы ядерной безопасности, заявил Гросси

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар ВСУ по ЗАЭС ставит под угрозу соблюдение несколько принципов ядерной безопасности и по защите этой станции.
  • Он подчеркнул, что из электростанции или в отношении нее не должно совершаться никаких ударов.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Удар ВСУ по ЗАЭС поставил под угрозу сразу несколько принципов, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гроссии.
"Заявленный инцидент <...> поставил бы под угрозу как семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов, призванных защитить ЗАЭС, в которых четко говорится, что из электростанции или в отношении нее "не должно совершаться никаких ударов", — приводит МАГАТЭ его слова в соцсети X.
Организация также попросила допустить ее экспертов для осмотра места, подвергшегося атаке.
Накануне украинский дрон ударил по зданию энергоблока № 6 и взорвался. Как пояснил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, управление беспилотником происходило по оптоволокну, поэтому украинская атака на ядерный объект была намеренной.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭБезопасностьЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиВ миреВооруженные силы Украины
 
 
