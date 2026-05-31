Юрист рассказал, как из-за мошенников можно навсегда лишиться визы в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Люди, пытавшиеся оформить визу США через мошенников, могут навсегда лишиться шанса на ее получение.

Чаще всего на уловки аферистов попадаются люди без опыта получения виз либо те, кто уже получал отказ от посольства США.

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Люди, пытавшиеся оформить визу США через мошенников, могут навсегда лишиться шанса на ее получение, рассказал РИА Новости Артем Жгун, сооснователь юридической фирмы Leone Zhgun PA, базирующейся в Майами.

"В случаях (работы с жертвами мошенников - ред.) нам приходится вырабатывать стратегию, как объяснить консульской службе или иммиграционной службе, что заявителя обманули мошенники. В некоторых случаях уже исправить ситуацию невозможно", - рассказал адвокат.

Жгун отметил, чаще всего на уловки аферистов попадаются люди без опыта получения американских виз либо те, кто уже получал отказ от посольства США.

"Такие люди больше всего переживают, получат они визу или нет", - сказал собеседник РИА Новости.