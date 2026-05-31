Ушаков пошутил про свою работоспособность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Юрий Ушаков пошутил, что может позволить себе "отключить" мозг, намекая на то, что он тоже иногда отдыхает.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, говоря о работоспособности, пошутил, что тоже может позволить себе "отключить" мозг.
Автор ИС "Вести" Павел Зарубин в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прошедшего в Астане, поинтересовался, какой рецепт работоспособности у помощника президента России.
«
"Ну, не знаю, такой же, как у вас примерно. Вы же проводите столько времени, сколько и мы на этих заседаниях. Так я понимаю", - сказал Ушаков.
Зарубин предположил, что Ушаков не может позволить себе "отключить" мозг.
«
"Почему, тоже могу. Он вообще никогда не работает, что его включать даже не надо", — в шутку заметил помощник президента РФ.