Пираты захватили танкер возле побережья Сомали

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пираты захватили нефтяной танкер у северо-восточного побережья Сомали, сообщает сомалийская радиостанция Dalsan со ссылкой на местных чиновников и управление морских торговых операций Великобритании (UKMTО).
"Танкер с нефтепродуктами был захвачен, предположительно, сомалийскими пиратами у северо-восточного побережья Сомали", - говорится в сообщении радиостанции.
Власти не разглашают точное количество членов экипажа на борту, ведется расследование инцидента.