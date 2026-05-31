Рейтинг@Mail.ru
Пираты захватили танкер возле побережья Сомали - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 31.05.2026
Пираты захватили танкер возле побережья Сомали

Dalsan: пираты захватили танкер возле побережья Сомали

© AP Photo / Marcos MorenoТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© AP Photo / Marcos Moreno
Танкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нефтяной танкер был захвачен у северо-восточного побережья Сомали, предположительно, сомалийскими пиратами.
  • Судно было задержано неподалеку от региона Пунтленд, когда следовало из порта Бербера в Могадишо, и принадлежит пакистанскому бизнесмену.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пираты захватили нефтяной танкер у северо-восточного побережья Сомали, сообщает сомалийская радиостанция Dalsan со ссылкой на местных чиновников и управление морских торговых операций Великобритании (UKMTО).
"Танкер с нефтепродуктами был захвачен, предположительно, сомалийскими пиратами у северо-восточного побережья Сомали", - говорится в сообщении радиостанции.
Судно было задержано неподалеку от региона Пунтленд, когда оно следовало из порта Бербера в столицу Сомали Могадишо. По данным Dalsan, танкер принадлежит пакистанскому бизнесмену.
Власти не разглашают точное количество членов экипажа на борту, ведется расследование инцидента.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Таганроге из-за атаки БПЛА загорелись танкер и резервуар с топливом
30 мая, 04:56
 
В миреСомалиВеликобританияПунтленд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала