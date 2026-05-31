00:17 31.05.2026
В Москве арестовали бывшую девушку Паши Техника по делу о порнографии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшую девушку рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), известную под псевдонимом Кристина Лекси, арестовали в Москве по делу о распространении порнографии.
  • Настоящее имя Лекси — Тина Романова, ей вменяется незаконное изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц с использованием интернета.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бывшую девушку рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), известную под псевдонимом Кристина Лекси, арестовали в Москве по делу о распространении порнографии, следует из материалов суда.
Настоящее имя Лекси, как следует из открытых источников, Тина Романова. Об этом также свидетельствуют данные ее банковского счета, который указан в ее Telegram-канале.
Как говорится в базе судебных дел, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романовой было удовлетворено судом 30 мая. Девушке, как следует из судебных материалов, вменяется незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц с использованием интернета (часть 3 статьи 242 УК РФ).
Также информацию об аресте Лекси подтвердила РИА Новости бывшая супруга Техника Ева Карицкая.
Лекси состояла в романтических отношениях с Пашей Техником, который скончался в Таиланде от передозировки наркотиков. В марте 2025 года музыкант публично признался Лекси в любви на концерте в Санкт-Петербурге.
Официальным комментарием правоохранителей агентство пока не располагает.
За совершение вменяемого преступления Лекси грозит от двух до шести лет лишения свободы.
