В Москве арестовали бывшую девушку Паши Техника по делу о порнографии

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшую девушку рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), известную под псевдонимом Кристина Лекси, арестовали в Москве по делу о распространении порнографии.

Настоящее имя Лекси — Тина Романова, ей вменяется незаконное изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц с использованием интернета.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бывшую девушку рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), известную под псевдонимом Кристина Лекси, арестовали в Москве по делу о распространении порнографии, следует из материалов суда.

Настоящее имя Лекси, как следует из открытых источников, Тина Романова. Об этом также свидетельствуют данные ее банковского счета, который указан в ее Telegram-канале.

Как говорится в базе судебных дел, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романовой было удовлетворено судом 30 мая. Девушке, как следует из судебных материалов, вменяется незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц с использованием интернета (часть 3 статьи 242 УК РФ ).

Также информацию об аресте Лекси подтвердила РИА Новости бывшая супруга Техника Ева Карицкая.

Лекси состояла в романтических отношениях с Пашей Техником, который скончался в Таиланде от передозировки наркотиков. В марте 2025 года музыкант публично признался Лекси в любви на концерте в Санкт-Петербурге

Официальным комментарием правоохранителей агентство пока не располагает.