Рейтинг@Mail.ru
Швентек вылетела с "Ролан Гаррос" в четвертом круге - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
14:06 31.05.2026
Швентек вылетела с "Ролан Гаррос" в четвертом круге

Четырехкратная победительница "Ролан Гаррос" Швентек вылетела в четвертом круге

© Соцсети "Ролан Гаррос"Ига Швентек
Ига Швентек - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Соцсети "Ролан Гаррос"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польская теннисистка Ига Швентек не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
  • В матче четвертого круга турнира Швентек проиграла украинке Марте Костюк со счетом 5:7, 1:6.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швентек не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Турниры Большого шлема
Roland Garros WTA
31 мая 2026 • начало в 12:10
Завершен
Марта Костюк
2 : 07:56:1
Ига Швентек
Календарь Турнирная таблица История встреч
В матче четвертого круга турнира третья ракетка мира Швентек, посеянная под аналогичным номером, проиграла украинке Марте Костюк (15-й номер посева) со счетом 5:7, 1:6. Спортсменки провели на корте 1 час 39 минут.
Швентек завершила выступление на турнире. Она является четырехкратной победительницей "Ролан Гаррос" (2020, 2022, 2023, 2024). В прошлом году полька дошла до полуфинала турнира, где уступила белоруске Арине Соболенко.
В четвертьфинале турнира Костюк встретится с победительницей встречи Элина Свитолина (Украина, 7) - Белинда Бенчич (Швейцария, 11).
Американская теннисистка Мэдисон Киз - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Американка стала соперницей Шнайдер по четвертому кругу "Ролан Гаррос"
30 мая, 23:09
 
ТеннисСпортМарта КостюкАрина СоболенкоРолан ГарросИга Швентек
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    53
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала