Швентек вылетела с "Ролан Гаррос" в четвертом круге

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швентек не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче четвертого круга турнира третья ракетка мира Швентек, посеянная под аналогичным номером, проиграла украинке Марте Костюк (15-й номер посева) со счетом 5:7, 1:6. Спортсменки провели на корте 1 час 39 минут.
Швентек завершила выступление на турнире. Она является четырехкратной победительницей "Ролан Гаррос" (2020, 2022, 2023, 2024). В прошлом году полька дошла до полуфинала турнира, где уступила белоруске Арине Соболенко.
В четвертьфинале турнира Костюк встретится с победительницей встречи Элина Свитолина (Украина, 7) - Белинда Бенчич (Швейцария, 11).