Игроки "Арсенала" могли испугаться Сафонова в серии пенальти, считает Семин - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
16:15 31.05.2026 (обновлено: 16:32 31.05.2026)
Игроки "Арсенала" могли испугаться Сафонова в серии пенальти, считает Семин

© Соцсети Лиги чемпионов — Кай Хаверц и Матвей Сафонов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов хорошо парирует пенальти, что могло повлиять на футболистов "Арсенала" в финале Лиги чемпионов.
  • Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин отметил, что центральный защитник "Арсенала" Габриэл не справился с психологическим давлением при исполнении решающего пенальти.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Российский голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов хорошо парирует пенальти, этот фактор мог психологически повлиять на футболистов английского "Арсенала" в ключевые моменты финального матча Лиги чемпионов, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов провел весь матч, при исполнении двух 11-метровых ударов серии игроки "Арсенала" пробили мимо ворот. В прошлом году россиянин в финале Межконтинентального кубка отразил четыре пенальти от игроков бразильского "Фламенго" и принес "ПСЖ" победу.
Сафонов обратился к болельщикам после победы в ЛЧ
"Очень напряженный матч двух равных команд. Не очень много было создано моментов, и шла большая борьба за контроль мяча, в которой "ПСЖ" явно превзошел соперника. В основное время результат, наверное, закономерен, а серия пенальти – это уже удача. "ПСЖ" и "Арсенал" - лучшие команды Лиги чемпионов, которые справедливо дошли до финала", - сказал Семин.
"И самое главное то, что решающий пенальти не забил лучший, на мой взгляд, игрок чемпионата Англии – центральный защитник бразилец Габриэл. Он психологически не справился с серьезной ситуацией. А, может быть, сыграло имя Сафонова – игроки "Арсенала" же знали, что он хорошо отражает 11-метровые удары. И хотя он не парировал ни одного пенальти, но своим вниманием и концентрацией Матвей мог смутить соперников", - добавил собеседник агентства.
Сафонов ничем не отличился в финале ЛЧ, считает Ловчев
Футбол — Спорт — Россия — Будапешт — Англия — Матвей Сафонов — Габриэл — Юрий Семин — Арсенал (Лондон) — Пари Сен-Жермен (ПСЖ) — Фламенго — Лига чемпионов 2025-2026
 
