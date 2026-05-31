Игроки "Арсенала" могли испугаться Сафонова в серии пенальти, считает Семин

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Российский голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов хорошо парирует пенальти, этот фактор мог психологически повлиять на футболистов английского "Арсенала" в ключевые моменты финального матча Лиги чемпионов, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов провел весь матч, при исполнении двух 11-метровых ударов серии игроки "Арсенала" пробили мимо ворот. В прошлом году россиянин в финале Межконтинентального кубка отразил четыре пенальти от игроков бразильского "Фламенго" и принес "ПСЖ" победу.
"Очень напряженный матч двух равных команд. Не очень много было создано моментов, и шла большая борьба за контроль мяча, в которой "ПСЖ" явно превзошел соперника. В основное время результат, наверное, закономерен, а серия пенальти – это уже удача. "ПСЖ" и "Арсенал" - лучшие команды Лиги чемпионов, которые справедливо дошли до финала", - сказал Семин.
"И самое главное то, что решающий пенальти не забил лучший, на мой взгляд, игрок чемпионата Англии – центральный защитник бразилец Габриэл. Он психологически не справился с серьезной ситуацией. А, может быть, сыграло имя Сафонова – игроки "Арсенала" же знали, что он хорошо отражает 11-метровые удары. И хотя он не парировал ни одного пенальти, но своим вниманием и концентрацией Матвей мог смутить соперников", - добавил собеседник агентства.