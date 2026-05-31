Игроки "Арсенала" могли испугаться Сафонова в серии пенальти, считает Семин

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Российский голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов хорошо парирует пенальти, этот фактор мог психологически повлиять на футболистов английского "Арсенала" в ключевые моменты финального матча Лиги чемпионов, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.