Российские гимнастки завоевали больше всех медалей на чемпионате Европы - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
18:14 31.05.2026 (обновлено: 18:31 31.05.2026)
Российские гимнастки завоевали больше всех медалей на чемпионате Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России заняла первое место по количеству завоеванных медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике, завоевав девять медалей: две золотые, четыре серебряные и три бронзовые.
  • По количеству золотых медалей сборная России стала четвертой в медальном зачете, уступив сборным Болгарии, Германии и Испании.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сборная России заняла первое место по количеству завоеванных медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике, прошедшем в болгарской Варне.
Всего на счету спортсменок девять медалей: две золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Второе место по общему числу наград заняла сборная Болгарии — у нее четыре золота и четыре серебра. Третьей стала команда Израиля с семью наградами — одна серебряная и шесть бронзовых.
По количеству золотых медалей сборная России стала четвертой в медальном зачете. Первое место заняли болгарки, второе — немки (три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль), третье — испанки (три золотые медали).
Чемпионат Европы проходил с 27 по 31 мая. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
