Российские гимнастки завоевали больше всех медалей на чемпионате Европы

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сборная России заняла первое место по количеству завоеванных медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике, прошедшем в болгарской Варне.

Чемпионат Европы проходил с 27 по 31 мая. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).