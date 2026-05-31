Российские гимнастки завоевали больше всех медалей на чемпионате Европы

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сборная России заняла первое место по количеству завоеванных медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике, прошедшем в болгарской Варне.
По количеству золотых медалей сборная России стала четвертой в медальном зачете. Первое место заняли болгарки, второе — немки (три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль), третье — испанки (три золотые медали).
Чемпионат Европы проходил с 27 по 31 мая. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).