Россия обсуждает с США все волнующие ее вопросы по Украине, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва обсуждает с Вашингтоном волнующие Россию вопросы по украинскому конфликту.
- В обсуждениях затрагивается роль США в оказании помощи киевскому режиму с точки зрения военных технологий.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Все волнующие РФ вопросы по украинскому конфликту и роли США в нем Москва так или иначе обсуждает с Вашингтоном, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«
"Если суммировать все контакты, а их было, и надеюсь, будет немало, то все основные вопросы, которые нас волнуют, так или иначе нами затрагиваются и обсуждаются с коллегами", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он отметил, что это касается и роли США в оказании помощи киевскому режиму с точки зрения военных технологий.
"Естественно, все вопросы, касающиеся поведения американцев в данном конфликте, мы так или иначе с ними обсуждали и будем обсуждать, я так думаю", - добавил Ушаков.