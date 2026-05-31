Путин отдельно пообщался с делегацией Кубы после саммита ЕАЭС - РИА Новости, 31.05.2026
13:38 31.05.2026 (обновлено: 14:51 31.05.2026)
Путин отдельно пообщался с делегацией Кубы после саммита ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин пообщался с делегацией Кубы по завершении саммита Евразийского экономического союза в Астане.
  • Делегацию острова, которая имеет статус наблюдателя при ЕАЭС, возглавлял вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по завершении саммита Евразийского экономического союза в Астане отдельно пообщался с делегацией Кубы, которая имеет статус наблюдателя при ЕАЭС.
Видеокадры опубликовал на платформе "Макс" автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
Делегация Кубы, которая является одним из государств-наблюдателей при ЕАЭС, участвовала во встрече лидеров объединения на этой неделе в Казахстане. Ее возглавлял вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса.
На опубликованных Зарубиным кадрах видно, как Путин после заседания Высшего евразийского совета в Астане подошел и отдельно поприветствовал кубинскую делегацию. Они обменялись несколькими фразами, после чего представитель Кубы поблагодарил президента.
