"Разнес в щепки": на Западе удивились словам Путина в адрес фон дер Ляйен - РИА Новости, 31.05.2026
04:47 31.05.2026 (обновлено: 11:28 31.05.2026)
"Разнес в щепки": на Западе удивились словам Путина в адрес фон дер Ляйен

Журналист Христофору: Путин в пух и прах разрушил версию ЕС об ударе по Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что заявление Владимира Путина полностью разрушило бездоказательный нарратив Евросоюза с обвинениями в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в Румынии.
  • По его мнению, российский лидер жестко осадил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и наглядно продемонстрировал вопиющую некомпетентность руководства Европы.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Заявление российского лидера Владимира Путина полностью разрушило продвигаемый Евросоюзом и лично главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен нарратив с обвинениями в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в Румынии, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
В пятницу Министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. В Бухаресте и Брюсселе сразу обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели.
"Ответ Путина, по сути, разнес в щепки этот нарратив, полностью деконструировав всю эту линию с обвинениями в адрес России. Он говорит: "Нас обвиняют всегда, но нам нужно расследование, предоставьте нам доказательства". Но нет, никаких доказательств предоставлено не было. Только суждения и обвинения", — отметил обозреватель.
По его словам, лидер России не просто жестко ответил на голословные выпады Запада, но и указал на вопиющую некомпетентность руководства Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.
"А потом он фактически отчитал фон дер Ляйен, что, признаюсь, стало полной неожиданностью. Он отметил, что она не была в Румынии, не провела расследование, не осмотрела обломки. <…> А как же прошлые случаи со всеми этими беспилотниками, летавшими над странами Балтии и Финляндией, когда тоже обвиняли Россию, а потом выяснялось, что дроны были вовсе не российскими? <…> И поэтому Путин говорит: "Если у вас что-то есть, так предъявите это нам". Таким образом, он разнес ее позицию в пух и прах, но одновременно с этим демонстрировал лидерскую мудрость и дипломатию", — подытожил Христофору.
В пятницу Путин, комментируя инцидент с якобы российским БПЛА в Румынии, заявил, что без экспертизы никто не может сказать о принадлежности конкретной стране дрона, упавшего в Румынии. Он добавил, что Москва проведет объективное расследование и даст соответствующую оценку, если ей передадут объективные данные по тому беспилотнику. Российский лидер предположил, что инцидент, скорее всего, связан с украинским БПЛА, который сбился с курса из-за воздействия РЭБ или несовершенства технических данных.
