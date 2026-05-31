СМИ: предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ

Палата провела исследование, в котором приняли участие 265 из 750 ассоциированных с ней компаний. Примерно треть из них считает, что западные санкции вредят Берлину больше, чем Москве, а 65% уверены, что ФРГ следует как можно скорее возобновить импорт газа и нефти из России.