СМИ: предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ

БЕРЛИН, 31 мая — РИА Новости. Бизнесмены из ФРГ впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ, передает DPA со ссылкой на главу правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа.
"После многолетней нерешительности <…> немецкие предприниматели впервые официально участвуют в Петербургском международном экономическом форуме", — говорится в материале.
По словам Шеппа, Германия, как и другие крупные западные страны, намерена сохранить экономические связи с Россией и защитить свои активы в стране, превышающие 100 миллиардов евро.
Палата провела исследование, в котором приняли участие 265 из 750 ассоциированных с ней компаний. Примерно треть из них считает, что западные санкции вредят Берлину больше, чем Москве, а 65% уверены, что ФРГ следует как можно скорее возобновить импорт газа и нефти из России.
Как уточнило DPA, в ПМЭФ будут участвовать президент молочного холдинга "ЭкоНива" Штефан Дюрр и управляющий продуктовым холдингом Globus Томас Брух. На мероприятие также планируют приехать депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре и глава ее отделения в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.