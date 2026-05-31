Редкая "голубая Луна" взойдет 31 мая

РИА Новости: второе полнолуние мая произойдет в последний день месяца

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второе полнолуние мая 2026 года произойдет в последний день месяца.
  • Явление, когда в одном месяце два полнолуния, называют «голубой Луной».
  • Полнолуния происходят примерно раз в 29,5 суток, из-за чего иногда возможно увидеть две полные Луны в одном месяце.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Второе полнолуние мая произойдет в последний день этого месяца, в следующий раз полную Луну два раза за месяц можно будет наблюдать лишь в декабре 2028 года, сообщили ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Первое полнолуние мая 2026 года произошло во второй день месяца. Явление, когда таких события происходит два в месяц, называют "голубой Луной" (от английского выражения "once in a blue moon", что дословно переводится как "когда Луна станет голубой" и означает исключительную редкость события).
"Последний раз такое происходило в августе 2023 года (автор текста наблюдал тогда вторую Луну 31 августа с Останкинской башни), а в следующий раз произойдет в декабре 2028 года. Голубая Луна (вторая полная луна месяца) в этом случае соответственно взойдет 31 декабря, то есть совпадет с Новым годом", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Ученые уточнили, что полнолуния происходят примерно раз в 29,5 суток. Из-за того, что этот промежуток короче календарного месяца, и возникает возможность иногда видеть две полные Луны в одном месяце.
