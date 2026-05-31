Редкая "голубая Луна" взойдет 31 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ Второе полнолуние мая 2026 года произойдет в последний день месяца.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Второе полнолуние мая произойдет в последний день этого месяца, в следующий раз полную Луну два раза за месяц можно будет наблюдать лишь в декабре 2028 года, сообщили ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Первое полнолуние мая 2026 года произошло во второй день месяца. Явление, когда таких события происходит два в месяц, называют "голубой Луной" (от английского выражения "once in a blue moon", что дословно переводится как "когда Луна станет голубой" и означает исключительную редкость события).

"Последний раз такое происходило в августе 2023 года (автор текста наблюдал тогда вторую Луну 31 августа с Останкинской башни), а в следующий раз произойдет в декабре 2028 года. Голубая Луна (вторая полная луна месяца) в этом случае соответственно взойдет 31 декабря, то есть совпадет с Новым годом", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.