Песков объяснил, почему не заметил появление Путина на заседании ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему не заметил появление российского лидера Владимира Путина на одном из заседаний в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.
Песков затронул эту тему в комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. На кадрах, показанных Зарубиным, видно, что пресс-секретарь главы государства перед одним из мероприятий в Астане был полностью поглощен чтением документа, когда президент России уже появился в зале.
Члены делегации встали, чтобы поприветствовать Путина, и уже начали садиться, когда Песков отвлекся от документа и понял, что заседание уже началось.
"Даже упустил, когда вошел в президент. К сожалению, иногда нельзя слишком углубляться. Можно пропустить что-то важное. Изюма как раз (было достаточно - ред.), глюкоза пошла в кровь и стал восприниматься документ лучше", - пошутил Песков, комментируя эту ситуацию.
Путин находился в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане.