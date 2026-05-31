Оже-Альяссим вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче третьего раунда посеянный под четвертым номером Оже-Альяссим обыграл американца Брэндона Накашиму (31-й номер посева) со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1). Продолжительность встречи составила 3 часа 48 минут.
В четвертом круге соперником канадца станет чилиец Алехандро Табило.
В другом матче американец Фрэнсис Тиафо (19) за 4 часа одолел португальца Жайме Фарию со счетом 4:6, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:1, 6:2. Его следующим соперником станет итальянец Маттео Арнальди.