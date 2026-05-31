Теннис
 
01:47 31.05.2026
Оже-Альяссим вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Канадский теннисист Оже-Альяссим победил в третьем круге "Ролан Гаррос"

© LAURIE DIEFFEMBACQТеннисист Оже-Альяссим (Канада)
Теннисист Оже-Альяссим (Канада) - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© LAURIE DIEFFEMBACQ
  • Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв Брэндона Накашиму в матче третьего раунда.
  • Фрэнсис Тиафо одолел Жайме Фарию и продолжит участие в турнире, где его следующим соперником станет Маттео Арнальди.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче третьего раунда посеянный под четвертым номером Оже-Альяссим обыграл американца Брэндона Накашиму (31-й номер посева) со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1). Продолжительность встречи составила 3 часа 48 минут.
Турниры Большого шлема
Roland Garros ATP
30 мая 2026 • начало в 21:50
Завершен
Феликс Оже-Альяссим
3 : 15:76:17:67:6
Брэндон Накаcима
В четвертом круге соперником канадца станет чилиец Алехандро Табило.
В другом матче американец Фрэнсис Тиафо (19) за 4 часа одолел португальца Жайме Фарию со счетом 4:6, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:1, 6:2. Его следующим соперником станет итальянец Маттео Арнальди.
