Франция запросила экстренный сбор СБ ООН из-за действий Израиля в Ливане

ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с военной операцией Израиля в Ливане, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Продвижение израильских сил вглубь Ливана сопровождается расширением ракетных обстрелов израильских населенных пунктов со стороны движения "Хезболлах". Воздушная тревога уже срабатывала в городах Кирьят-Шмона, Нагария, Цфат, Кармиэль и других. Служба командования тылом ужесточила инструкции для населения о собраниях и учебных заведениях в северных районах.