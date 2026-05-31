Франция запросила экстренный сбор СБ ООН из-за действий Израиля в Ливане

ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с военной операцией Израиля в Ливане, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Ранее в воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что ЦАХАЛ взял под контроль средневековую крепость Бофор на юге Ливана. Позднее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в заявил, что поручил военным расширить операцию против движения "Хезболлах" и усилить контроль над территориями в южном Ливане.
Он добавил, что не считает допустимыми действия Тель-Авива и назвал операцию "серьезной ошибкой". По его словам, ничто не может оправдать продолжение военных операций Израиля в Ливане и продвижение Израиля вглубь территории страны.
Продвижение израильских сил вглубь Ливана сопровождается расширением ракетных обстрелов израильских населенных пунктов со стороны движения "Хезболлах". Воздушная тревога уже срабатывала в городах Кирьят-Шмона, Нагария, Цфат, Кармиэль и других. Служба командования тылом ужесточила инструкции для населения о собраниях и учебных заведениях в северных районах.