Рейтинг@Mail.ru
Прибалтике вряд ли удастся избежать суда по жалобе России, заявили в МИД - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:28 31.05.2026 (обновлено: 06:40 31.05.2026)
Прибалтике вряд ли удастся избежать суда по жалобе России, заявили в МИД

Захарова: Латвии, Литве и Эстонии вряд ли удастся избежать суда ООН по жалобе РФ

© РИА Новости / Артур АлександровЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Артур Александров
Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что предъявлены обвинения в системной дискриминации русских и вытеснении русского языка из всех сфер общественной жизни в Латвии, Литве и Эстонии.
  • Мария Захарова считает, что властям Латвии, Литвы и Эстонии едва ли удастся избежать судебного рассмотрения дел из-за серьезности обвинений.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ввиду серьезности обвинений в нарушении прав русскоязычных Латвии, Литвы и Эстонии вряд ли удастся избежать рассмотрения иска в суде, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В общих чертах предмет наших претензий против всех прибалтийских республик схож – системная дискриминация русских, вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, включая образование, а также героизация нацизма", - сказала она. По словам Захаровой, "каждой из них в отдельности, разумеется, вменяется свой конкретный перечень нарушений".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Отказ Прибалтики от диалога по жалобе России приведет к суду, заявили в МИД
Вчера, 04:26
"Ввиду серьезности предъявленных обвинений и проработанности материалов едва ли властям Латвии, Литвы и Эстонии удастся избежать судебного рассмотрения дел", - заключила она.
Международный суд ООН - главный судебный орган Организации Объединенных Наций, располагающийся во Дворце Мира в Гааге. Суд специализируется исключительно на разрешении юридических споров между государствами и вынесении консультативных заключений по запросам уполномоченных органов ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Россия выдрессировала Прибалтику: шипят, огрызаются, но слушаются Москву
27 мая, 08:00
 
В миреЛатвияЛитваЭстонияМария ЗахароваООНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала