Прибалтике вряд ли удастся избежать суда по жалобе России, заявили в МИД

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ввиду серьезности обвинений в нарушении прав русскоязычных Латвии, Литвы и Эстонии вряд ли удастся избежать рассмотрения иска в суде, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В общих чертах предмет наших претензий против всех прибалтийских республик схож – системная дискриминация русских, вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, включая образование, а также героизация нацизма", - сказала она. По словам Захаровой, "каждой из них в отдельности, разумеется, вменяется свой конкретный перечень нарушений".