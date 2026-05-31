В МИД рассказали, когда жалобу на Прибалтику могут передать в суд ООН

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская сторона не исключает, что спор о праве русскоязычных в Латвии, Эстонии и Литве будет передан в суд ООН до конца этого года, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.