Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ выявило повреждения машинного зала ЗАЭС после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 31.05.2026 (обновлено: 22:09 31.05.2026)
МАГАТЭ выявило повреждения машинного зала ЗАЭС после атаки дрона ВСУ

Эксперты МАГАТЭ выявили повреждения машзала Запорожской АЭС после удара ВСУ

© Фото : Mikhail Ulyanov/XЭксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока ЗАЭС в результате удара украинского беспилотника
Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока ЗАЭС в результате удара украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Фото : Mikhail Ulyanov/X
Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока ЗАЭС в результате удара украинского беспилотника
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) выявило повреждения внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС, подвергшегося атаке дрона ВСУ.
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что удар БПЛА стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
  • По информации Министерства обороны России, повреждение вследствие удара беспилотника ВСУ по фасаду машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС находится в десяти метрах от реакторного зала.
ВЕНА, 31 мая — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергетике выявило повреждения внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС, подвергшегося атаке ВСУ.
«

"Сегодня утром группа МАГАТЭ на ЗАЭС зафиксировала повреждения на внешней стороне машинного зала. <...> Наблюдения группы (экспертов агентства. — Прим. ред.) согласуются с последствиями удара дрона", — говорится в заявлении в соцсети Х.

© Фото : Mikhail Ulyanov/XПоследствия атаки ВСУ по Запорожской АЭС
Последствия атаки ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Фото : Mikhail Ulyanov/X
Последствия атаки ВСУ по Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что удар БПЛА в субботу стал серьезным инцидентом на Запорожской АЭС, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
«

"Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесет пользы", — говорится в его заявлении, опубликованном на странице агентства в соцсети X.

МАГАТЭ также сообщило, что во время обхода территории группа нашла повреждения металлического люка, расположенного несколькими этажами выше в здании, обломки и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Российский сенатор назвал удар ВСУ по Запорожской АЭС слабоумием
30 мая, 20:18
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее сообщил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции рассказала, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
По информации Министерства обороны России, повреждение из-за удара беспилотника ВСУ по фасаду машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС находится в десяти метрах от реакторного зала.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сегодня сообщил, что эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные энергоблоку № 6 ЗАЭС после удара украинского БПЛА в субботу. Он также опубликовал фотографию, на которой присутствуют специалисты агентства, инспектирующие место попадания в здание машинного зала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЗапорожская АЭСПроисшествияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала