МАГАТЭ выявило повреждения машинного зала ЗАЭС после атаки дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) выявило повреждения внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС, подвергшегося атаке дрона ВСУ.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что удар БПЛА стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
- По информации Министерства обороны России, повреждение вследствие удара беспилотника ВСУ по фасаду машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС находится в десяти метрах от реакторного зала.
ВЕНА, 31 мая — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергетике выявило повреждения внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС, подвергшегося атаке ВСУ.
"Сегодня утром группа МАГАТЭ на ЗАЭС зафиксировала повреждения на внешней стороне машинного зала. <...> Наблюдения группы (экспертов агентства. — Прим. ред.) согласуются с последствиями удара дрона", — говорится в заявлении в соцсети Х.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что удар БПЛА в субботу стал серьезным инцидентом на Запорожской АЭС, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
"Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесет пользы", — говорится в его заявлении, опубликованном на странице агентства в соцсети X.
МАГАТЭ также сообщило, что во время обхода территории группа нашла повреждения металлического люка, расположенного несколькими этажами выше в здании, обломки и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее сообщил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции рассказала, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
По информации Министерства обороны России, повреждение из-за удара беспилотника ВСУ по фасаду машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС находится в десяти метрах от реакторного зала.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сегодня сообщил, что эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные энергоблоку № 6 ЗАЭС после удара украинского БПЛА в субботу. Он также опубликовал фотографию, на которой присутствуют специалисты агентства, инспектирующие место попадания в здание машинного зала.
22 июня 2022, 17:18