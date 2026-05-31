Лукашенко оценил позицию Трампа по Украине - РИА Новости, 31.05.2026
14:01 31.05.2026 (обновлено: 14:03 31.05.2026)
Лукашенко оценил позицию Трампа по Украине

Лукашенко заявил, что Трамп занимает правильную позицию по конфликту на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что Дональд Трамп занимает правильную позицию по украинскому конфликту.
  • Лукашенко подчеркнул, что политики в ряде европейских стран подталкивают Владимира Зеленского делать провокационные заявления.
МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп занимает правильную позицию по украинскому конфликту, в отличие от европейских политиков, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"С американцами мы разговариваем. Позиция Трампа (по конфликту на Украине - ред.) понятна. Какой бы он ни был, он правильную занимает позицию. Американцы разговаривают", - сказал журналистам по окончании саммита ЕАЭС в Астане Лукашенко, слова которого привело в воскресенье белорусское госагентство Белта.
Белорусский лидер подчеркнул, что политики в ряде европейских стран подталкивают Владимира Зеленского делать провокационные заявления, которые могут привести к обострению в регионе.
"И они ему говорят: "А ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Белоруссии на Украину", - рассказал Лукашенко о поведении европейских политиков.
Со среды по пятницу в Астане прошел саммит Евразийского экономического союза.
