Лукашенко заявил, что пытается понять Зеленского

МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жалеет и пытается понять Владимира Зеленского, который на фоне конфликта на Украине "где-то курнул, где-то кольнул" и начинает делать заявления с угрозами в адрес Минска.