Лукашенко заявил, что пытается понять Зеленского - РИА Новости, 31.05.2026
13:52 31.05.2026 (обновлено: 14:44 31.05.2026)
Лукашенко заявил, что пытается понять Зеленского

Лукашенко заявил, что жалеет Зеленского и пытается понять его

МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жалеет и пытается понять Владимира Зеленского, который на фоне конфликта на Украине "где-то курнул, где-то кольнул" и начинает делать заявления с угрозами в адрес Минска.
«
"Я пытаюсь... понять (Зеленского - ред.). Идет война, идет жуткое давление. Пережить это не так просто. Ну, и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление (с угрозами в адрес Белоруссии - ред.)", - сказал Лукашенко журналистам по окончании саммита ЕАЭС в Астане. Слова Лукашенко приводит в воскресенье белорусское госагентство Белта.
Глава белорусского государства отметил, что в определенной степени жалеет Зеленского.
"Мне его просто жаль. Поэтому я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию", - подчеркнул Лукашенко.
Вчера, 12:45
 
