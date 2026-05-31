Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал слова фон дер Ляйен о пересечении "красной линии" - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 31.05.2026
Песков прокомментировал слова фон дер Ляйен о пересечении "красной линии"

Песков: Европа пересекла все, что можно пересечь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны ЕС "пересекли все, что можно пересечь", поэтому не должны говорить о "красных линиях".
  • Он указал, что первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Страны ЕС, которые делают все возможное для продолжения украинского конфликта, не должны говорить про какие-то "красные линии", они в этом смысле "пересекли все, что можно пересечь", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Они (в ЕС - ред.) пересекли все, что можно пересечь, поэтому здесь нет смысла дальше подсчитывать", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинившей Россию в инциденте с дроном на территории Румынии и заявившей, что Москва "перешла еще одну красную линию".
Пресс-секретарь президента РФ указал, что первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима.
"Страны, которые делают все возможное, чтобы война продолжалась дальше, не должны говорить про какие-то "красные линии", - добавил Песков.
Учения войск НАТО - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
"Натовцы под землей". В США рассказали о скрытой работе НАТО с Украиной
Вчера, 07:16
 
РоссияРумынияМоскваДмитрий ПесковУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала