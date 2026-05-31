Песков прокомментировал слова фон дер Ляйен о пересечении "красной линии"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Страны ЕС, которые делают все возможное для продолжения украинского конфликта, не должны говорить про какие-то "красные линии", они в этом смысле "пересекли все, что можно пересечь", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.