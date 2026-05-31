Песков прокомментировал слова фон дер Ляйен о пересечении "красной линии"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Страны ЕС, которые делают все возможное для продолжения украинского конфликта, не должны говорить про какие-то "красные линии", они в этом смысле "пересекли все, что можно пересечь", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (в ЕС - ред.) пересекли все, что можно пересечь, поэтому здесь нет смысла дальше подсчитывать", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинившей Россию в инциденте с дроном на территории Румынии и заявившей, что Москва "перешла еще одну красную линию".
Пресс-секретарь президента РФ указал, что первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима.
"Страны, которые делают все возможное, чтобы война продолжалась дальше, не должны говорить про какие-то "красные линии", - добавил Песков.