10:36 31.05.2026
Мозг умершего Клода Лемье передадут исследователям последствий ЧМТ

© AP Photo / David Zalubowski — Клод Лемье
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мозг умершего четырехкратного обладателя Кубка Стэнли канадца Клода Лемье будет передан в центр хронической травматической энцефалопатии Бостонского университета для исследований.
  • О смерти хоккеиста стало известно в четверг, его тело было найдено в офисе во Флориде.
  • Семья просит обсуждать смерть Клода с заботой и уважением и предлагает обратиться в службу поддержки тем, кто находится в кризисной ситуации.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мозг умершего четырехкратного обладателя Кубка Стэнли канадца Клода Лемье будет передан в центр хронической травматической энцефалопатии Бостонского университета для исследований долгосрочных последствий повторяющихся ударов по голове и черепно-мозговых травм, сообщил сын экс-хоккеиста Брендан Лемье.
О смерти хоккеиста стало известно ранее в четверг. По информации источника, Лемье был найден мертвым в 03:00 по местному времени в принадлежащем его семье офисе во Флориде. Тело обнаружил его сын, обеспокоенный тем, что отец не вернулся домой.
"В надежде на то, что жизнь Клода сможет продолжать помогать другим, семья приняла решение передать его мозг в центр хронической травматической энцефалопатии Бостонского университета для исследований долгосрочных последствий повторяющихся ударов по голове и черепно-мозговых травм. Семья подчеркивает, что это решение является даром науке, спортсменам и будущим поколениям семей, ищущих ответы. На данный момент не следует делать никаких выводов относительно какого-либо диагноза", - написал Брендан Лемье в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В четверг вечером портал TMZ Sports со ссылкой на источник сообщил, что Лемье покончил с собой. За два дня до смерти экс-форвард "Монреаль Канадиенс" вынес факел на домашнюю арену канадского клуба перед третьим матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Каролины Харрикейнз" (2:3, в овертайме).
"Семья признает, что в СМИ появлялись публикации об обстоятельствах смерти Клода. Суицид - это сложная тема, и семья просит средства массовой информации и общественность обсуждать эту утрату с заботой, состраданием и уважением к тем, кто его любил. Любой, кто находится в кризисной ситуации или эмоциональном расстройстве в США, может позвонить или написать в службу для получения конфиденциальной поддержки от национальной линии помощи по предотвращению самоубийств и кризисных состояний", - добавил Лемье.
Лемье провел 1215 матчей в НХЛ и набрал 786 очков (379+407). Он дважды завоевал Кубок Стэнли с "Нью-Джерси Девилз" (1995, 2000) и по одному разу с "Монреалем" (1986) и "Колорадо Эвеланш" (1996). В 1995-м он получил приз "Конн Смайт Трофи" как самый ценный игрок плей-офф. В составе сборной Канады Лемье стал победителем Кубка Канады 1987 года.
