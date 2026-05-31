После финала ЛЧ в Будапеште задержали только шесть человек

БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. После финала Лиги чемпионов в Будапеште число нарушений общественного порядка было крайне низким, всего 13 случаев, задержаны только шесть человек, сообщило Полицейское управление города.
Финальный матч Лиги чемпионов прошел в субботу в Будапеште. Французский "ПСЖ" обыграл английский "Арсенал" и второй год подряд стал победителем турнира.
"Полиция успешно обеспечила безопасность финала Лиги чемпионов 30 мая 2026 года. В связи со спортивным событием, привлекшим огромное количество зрителей, не было зафиксировано массовых драк или других серьезных преступлений. Полиции пришлось принять меры лишь в 13 отдельных случаях нарушений, в ходе которых шесть человек были арестованы или задержаны", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что такой показатель можно назвать "крайне низким, особенно по сравнению с аналогичными матчами, проводимыми в других странах".
Заместитель генерального комиссара главного полицейского управления Венгрии Золтан Янош Куцик в пятницу заявил, что болельщики каждой из команд получили по 17 тысяч билетов, еще 10 тысяч фанатов приехали без билетов. Полиция Будапешта увеличила число полицейских на улицах в день финала почти до 4 тысяч. Венгерские правоохранители активно сотрудничают со службами безопасности УЕФА, а также обеих команд, чтобы минимизировать риски беспорядков в городе.
