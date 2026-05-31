После финала ЛЧ в Будапеште задержали только шесть человек

Полиция Будапешта увеличила число полицейских на улицах в день финала почти до 4 тысяч и активно сотрудничала со службами безопасности УЕФА и обеих команд.

БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. После финала Лиги чемпионов в Будапеште число нарушений общественного порядка было крайне низким, всего 13 случаев, задержаны только шесть человек, сообщило Полицейское управление города.

Финальный матч Лиги чемпионов прошел в субботу в Будапеште . Французский "ПСЖ" обыграл английский " Арсенал " и второй год подряд стал победителем турнира.

"Полиция успешно обеспечила безопасность финала Лиги чемпионов 30 мая 2026 года. В связи со спортивным событием, привлекшим огромное количество зрителей, не было зафиксировано массовых драк или других серьезных преступлений. Полиции пришлось принять меры лишь в 13 отдельных случаях нарушений, в ходе которых шесть человек были арестованы или задержаны", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что такой показатель можно назвать "крайне низким, особенно по сравнению с аналогичными матчами, проводимыми в других странах".