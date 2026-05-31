В России вывели новый вид коров

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские ученые вывели первых зебувидных телят, устойчивых к климатическим изменениям.

Телята получены путем скрещивания зебувидных коров с голштинской и симментальской породами.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские ученые путем скрещивания вывели первых зебувидных телят, устойчивых к климатическим изменениям, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

"В Федеральном исследовательском центре животноводства имени академика Л.К. Эрнста получили первых 5 зебувидных телят от скрещивания зебувидных коров с голштинской и с симментальской породами коров. Они станут родоначальниками новых селекционных форм, устойчивых к климатическим изменениям", - говорится в сообщении.

По словам ученых, телята чувствуют себя хорошо и развиваются по возрасту. Впереди их ожидает множество исследований.

Кубы и Индии. Как уточнили в министерстве, подобные селекционные работы проводились во второй половине XX века в опытном хозяйстве "Снегири" Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН . Тогда советские ученые скрестили черную пеструю корову с быками зебу из Азербайджана

Полученных тогда животных осталось сегодня не более нескольких сотен, но они сохранили ценные признаки – жирность молока достигает 5%, а сами коровы устойчивы к условиям содержания и таким распространенным заболеваниям, как лейкоз и бруцеллез.

В Минобрнауки объяснили, что генофонд именно этих потомков зебу, уже адаптированных и доказавших хозяйственную ценность, послужил генетической основой для современных исследований.

"Гибридизация европейских молочных пород с зебу – это не просто возвращение к успешным наработкам прошлого, а стратегический шаг вперед, основанный на новейших достижениях геномики и репродуктивных биотехнологий", - приводятся в сообщении слова директора Федерального исследовательского центра животноводства – ВИЖ имени Л. К. Эрнста, академика РАН Наталии Зиновьевой.

Она отметила, что эта работа позволит создать принципиально новые генотипы крупного рогатого скота, адаптированные к климатическим вызовам.