В России вывели новый вид коров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские ученые вывели первых зебувидных телят, устойчивых к климатическим изменениям.
- Телята получены путем скрещивания зебувидных коров с голштинской и симментальской породами.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские ученые путем скрещивания вывели первых зебувидных телят, устойчивых к климатическим изменениям, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"В Федеральном исследовательском центре животноводства имени академика Л.К. Эрнста получили первых 5 зебувидных телят от скрещивания зебувидных коров с голштинской и с симментальской породами коров. Они станут родоначальниками новых селекционных форм, устойчивых к климатическим изменениям", - говорится в сообщении.
По словам ученых, телята чувствуют себя хорошо и развиваются по возрасту. Впереди их ожидает множество исследований.
Как уточнили в министерстве, подобные селекционные работы проводились во второй половине XX века в опытном хозяйстве "Снегири" Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН. Тогда советские ученые скрестили черную пеструю корову с быками зебу из Азербайджана, Кубы и Индии.
Полученных тогда животных осталось сегодня не более нескольких сотен, но они сохранили ценные признаки – жирность молока достигает 5%, а сами коровы устойчивы к условиям содержания и таким распространенным заболеваниям, как лейкоз и бруцеллез.
В Минобрнауки объяснили, что генофонд именно этих потомков зебу, уже адаптированных и доказавших хозяйственную ценность, послужил генетической основой для современных исследований.
"Гибридизация европейских молочных пород с зебу – это не просто возвращение к успешным наработкам прошлого, а стратегический шаг вперед, основанный на новейших достижениях геномики и репродуктивных биотехнологий", - приводятся в сообщении слова директора Федерального исследовательского центра животноводства – ВИЖ имени Л. К. Эрнста, академика РАН Наталии Зиновьевой.
Она отметила, что эта работа позволит создать принципиально новые генотипы крупного рогатого скота, адаптированные к климатическим вызовам.
Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста входит в число учреждений, подведомственных Минобрнауки России.
