Рейтинг@Mail.ru
В России вывели новый вид коров - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
06:59 31.05.2026
В России вывели новый вид коров

РИА Новости: в России вывели зебувидных телят, устойчивых к изменениям климата

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКорова
Корова - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Корова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые вывели первых зебувидных телят, устойчивых к климатическим изменениям.
  • Телята получены путем скрещивания зебувидных коров с голштинской и симментальской породами.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские ученые путем скрещивания вывели первых зебувидных телят, устойчивых к климатическим изменениям, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"В Федеральном исследовательском центре животноводства имени академика Л.К. Эрнста получили первых 5 зебувидных телят от скрещивания зебувидных коров с голштинской и с симментальской породами коров. Они станут родоначальниками новых селекционных форм, устойчивых к климатическим изменениям", - говорится в сообщении.
Мини-пиг питомника ИЦиГ СО РАН - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Сибирских минипигов готовят к донорству временных органов для человека
22 октября 2025, 07:00
По словам ученых, телята чувствуют себя хорошо и развиваются по возрасту. Впереди их ожидает множество исследований.
Как уточнили в министерстве, подобные селекционные работы проводились во второй половине XX века в опытном хозяйстве "Снегири" Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН. Тогда советские ученые скрестили черную пеструю корову с быками зебу из Азербайджана, Кубы и Индии.
Полученных тогда животных осталось сегодня не более нескольких сотен, но они сохранили ценные признаки – жирность молока достигает 5%, а сами коровы устойчивы к условиям содержания и таким распространенным заболеваниям, как лейкоз и бруцеллез.
Клонированная корова по кличке Звездочка впервые родила теленка весом 39 килограммов, которую назвали Дарена - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
В Краснодарском крае клонированная корова принесла первое потомство
21 мая, 12:31
В Минобрнауки объяснили, что генофонд именно этих потомков зебу, уже адаптированных и доказавших хозяйственную ценность, послужил генетической основой для современных исследований.
"Гибридизация европейских молочных пород с зебу – это не просто возвращение к успешным наработкам прошлого, а стратегический шаг вперед, основанный на новейших достижениях геномики и репродуктивных биотехнологий", - приводятся в сообщении слова директора Федерального исследовательского центра животноводства – ВИЖ имени Л. К. Эрнста, академика РАН Наталии Зиновьевой.
Она отметила, что эта работа позволит создать принципиально новые генотипы крупного рогатого скота, адаптированные к климатическим вызовам.
Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста входит в число учреждений, подведомственных Минобрнауки России.
Коровы на ферме - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Российские ученые внедрили коровам нейроимпланты для увеличения надоев
23 сентября 2025, 09:16
 
Хорошие новостиРоссияАзербайджанКубаРоссийская академия наукНаукаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала