Пашинян встал на путь русофобии, считает Киселев

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян встал на путь русофобии, выбрав курс бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Он обратил внимание, что психологически и даже внешне Пашинян все больше становится похож на Саакашвили, и, по его словам, они оба "экзальтированные и вредоносные мечтатели".
"Пашинян встал на путь русофобии и встал на курс Саакашвили. Он еще не готов прямо воевать с Россией, но уже откровенно переориентируется на Запад. Пашинян еще не набил себе на этом пути шишек и не жевал галстук, как Саакашвили, но уже встал на путь обмана своего народа, призывая сменить стратегический курс, отказавшись от льготных условий сотрудничества с Россией, и не бояться неизбежных высоких цен на газ в случае разрыва с Россией", - передает слова Киселева ИС "Вести".
Пример Саакашвили не заразителен, Грузия свой европейский опыт прошла и осознала по полной, отметил гендиректор.
"Теперь на этот круг заходит Армения. Стоит ли? Может, мудрее все же учиться на ошибках других? Впрочем, как говорят в России, свою голову не приставишь. Решать армянам", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ.