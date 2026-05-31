Рейтинг@Mail.ru
Пашинян встал на путь русофобии, считает Киселев - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 31.05.2026
Пашинян встал на путь русофобии, считает Киселев

Киселев: Пашинян встал на путь русофобии, выбрав курс Саакашвили

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что премьер-министр Армении встал на путь русофобии.
  • Пашинян, по его словам, переориентируется на Запад и призывает сменить стратегический курс, отказавшись от льготных условий сотрудничества с Россией.
  • Дмитрий Киселев отметил, что психологически и даже премьер-министр Армении все больше становится похож на Саакашвили.
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян встал на путь русофобии, выбрав курс бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Он обратил внимание, что психологически и даже внешне Пашинян все больше становится похож на Саакашвили, и, по его словам, они оба "экзальтированные и вредоносные мечтатели".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Лукашенко оценил слова Пашиняна о новом транзите газа через Армению
Вчера, 14:03
"Пашинян встал на путь русофобии и встал на курс Саакашвили. Он еще не готов прямо воевать с Россией, но уже откровенно переориентируется на Запад. Пашинян еще не набил себе на этом пути шишек и не жевал галстук, как Саакашвили, но уже встал на путь обмана своего народа, призывая сменить стратегический курс, отказавшись от льготных условий сотрудничества с Россией, и не бояться неизбежных высоких цен на газ в случае разрыва с Россией", - передает слова Киселева ИС "Вести".
Пример Саакашвили не заразителен, Грузия свой европейский опыт прошла и осознала по полной, отметил гендиректор.
"Теперь на этот круг заходит Армения. Стоит ли? Может, мудрее все же учиться на ошибках других? Впрочем, как говорят в России, свою голову не приставишь. Решать армянам", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
На Западе раскрыли, какой сигнал Путин послал Пашиняну
30 мая, 16:32
 
В миреРоссияАрменияНикол ПашинянМихаил СаакашвилиДмитрий Киселев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала