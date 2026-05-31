Свечников, Антипин и Гиздатуллин покинули хабаровский "Амур"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Нападающие Евгений Свечников и Артур Гиздатуллин, а также защитники Виктор Антипин и Иван Мищенко покинули хабаровский "Амур", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игроки прекратили выступления за команду в связи с истечением срока действия контрактов.
Свечникову 29 лет, он является старшим братом 26-летнего нападающего "Каролины Харрикейнз" Андрея Свечникова. В минувшем сезоне Евгений провел за "Амур" 34 игры и набрал 16 очков (8 голов + 8 передач). На счету 28-летнего Гиздатуллина 8 (1+7) результативных действий в 35 встречах сезона, который стал для россиянина десятым в составе хабаровчан.
Антипину 33 года. Серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира не набрал очков в шести играх за "Амур". При этом он начал сезон в тольяттинской "Ладе", где провел 23 встречи и отдал три голевые передачи. В активе 30-летнего Мищенко 25 (6+19) результативных действий в 65 матчах.
По итогам сезона-2025/26 "Амур", набрав 60 очков, занял девятое место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.