Свечников, Антипин и Гиздатуллин покинули хабаровский "Амур"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Нападающие Евгений Свечников и Артур Гиздатуллин, а также защитники Виктор Антипин и Иван Мищенко покинули хабаровский "Амур", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Антипину 33 года. Серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира не набрал очков в шести играх за "Амур". При этом он начал сезон в тольяттинской "Ладе", где провел 23 встречи и отдал три голевые передачи. В активе 30-летнего Мищенко 25 (6+19) результативных действий в 65 матчах.