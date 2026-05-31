13:37 31.05.2026
Шесть хоккеистов покинули "Торпедо" по истечении срока контрактов

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Хоккеисты нижегородского "Торпедо". Архивное фото
  • Защитники Денис Александров, Сергей Бойков и Михаил Науменков, а также нападающие Шэйн Принс, Максим Летунов и Дмитрий Шевченко покинули нижегородское "Торпедо".
  • Игроки покинули клуб в связи с истечением срока действия контрактов.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Защитники Денис Александров, Сергей Бойков и Михаил Науменков, а также нападающие Шэйн Принс, Максим Летунов и Дмитрий Шевченко покинули нижегородское "Торпедо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игроки покинули клуб в связи с истечением срока действия контрактов.
Бойкову 30 лет. В минувшем сезоне россиянин провел 57 матчей с учетом плей-офф и отдал пять результативных передач. На счету 31-летнего Александрова 26 игр и 5 баллов (1 гол + 4 передачи). В активе 33-летнего Науменкова 56 матчей и 5 очков (1+4).
Принсу 33 года. Представляющий Белоруссию форвард провел 41 игру и набрал 8 очков (6+2). 30-летний Летунов записал на свой счет 36 (13+23) очков в 70 встречах. В активе 30-летнего Шевченко 3 очка (2+1) в 19 матчах.
По итогам сезона-2025/26 "Торпедо" с 81 очком заняло шестое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф. В Кубке Гагарина команда дошла до второго раунда, где уступила магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1-4 в серии.
Хоккейный тренер Игорь Уланов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Экс-тренер "Автомобилиста" и "Спартака" Уланов покинул штаб "Торпедо"
Вчера, 11:35
 
ХоккейСпортБелоруссияСергей БойкоСергей БойковМихаил НауменковДмитрий ШевченкоКХЛ 2025-2026Торпедо
 
