Экс-тренер "Автомобилиста" и "Спартака" Уланов покинул штаб "Торпедо"

По итогам сезона-2025/26 "Торпедо" с 81 очком заняло шестое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф. В Кубке Гагарина команда дошла до второго раунда, где уступила магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1-4 в серии.