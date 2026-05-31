Экс-тренер "Автомобилиста" и "Спартака" Уланов покинул штаб "Торпедо" - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
11:35 31.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Хоккейный тренер Игорь Уланов. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Игорь Уланов покинул пост ассистента главного тренера нижегородского "Торпедо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Уланов вошел в тренерский штаб "Торпедо" в январе 2025 года.
По итогам сезона-2025/26 "Торпедо" с 81 очком заняло шестое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф. В Кубке Гагарина команда дошла до второго раунда, где уступила магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1-4 в серии.
Уланову 56 лет. Ранее он возглавлял екатеринбургский "Автомобилист" и исполнял обязанности главного тренера московского "Спартака". Также специалист входил в тренерские штабы этих команд. Кроме того, Уланов работал ассистентом в тольяттинской "Ладе", ханты-мансийской "Югре" и китайском клубе "Куньлунь Ред Стар".
