Чемпион ОИ-2018 Войнов и еще двое хоккеистов покинули "Авангард"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" в своем Telegram-канале объявил об уходе из команды нападающих Ивана Игумнова и Кирилла Пилипенко, а также защитника Вячеслава Войнова.
Хоккеисты покидают клуб по истечении сроков контрактов. Отмечается, что с другими игроками, чьи соглашения также истекают в конце месяца, продолжаются переговоры.
Войнов стал игроком "Авангарда" летом 2025 года. В прошедшем сезоне 36-летний защитник сыграл 54 матча в "регулярке" и набрал 11 очков (6+5). Ранее он также выступал за московское "Динамо", казанский "Ак Барс", челябинский "Трактор" и петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) россиянин представлял "Лос-Анджелес Кингз", с которым дважды побеждал в Кубке Стэнли. Также Войнов выигрывал золото Олимпиады 2018 года, серебряную медаль Игр 2022 года и бронзу чемпионата мира 2016 года.