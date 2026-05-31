"Трактор" объявил об уходе всех легионеров

Дэй пришел в "Трактор" по ходу сезона-2024/25 и стал с командой серебряным призером КХЛ. В следующем розыгрыше он установил клубный рекорд по количеству заблокированных бросков в регулярном чемпионате - 187 блокшотов в 66 встречах. Всего за клуб американец провел 113 матчей и набрал 34 очка (4 гола + 30 передач) при показателе полезности "+25".