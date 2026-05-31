"Трактор" объявил об уходе всех легионеров

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" в своем Telegram-канале объявил об уходе из команды иностранных защитников Логана Дэя, Джордана Гросса, Михала Чайковски, а также форварда Джошуа Ливо.
В серии первого раунда плей-офф КХЛ "Трактор" уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 1-4. По итогам регулярного чемпионата челябинцы стали шестыми в Восточной конференции. Позднее генеральный менеджер "Трактора" Алексей Волков на пресс-конференции по итогам сезона заявил, что с клуб с высокой долей вероятности расстанется со всеми иностранными игроками в грядущее межсезонье.
Дэй пришел в "Трактор" по ходу сезона-2024/25 и стал с командой серебряным призером КХЛ. В следующем розыгрыше он установил клубный рекорд по количеству заблокированных бросков в регулярном чемпионате - 187 блокшотов в 66 встречах. Всего за клуб американец провел 113 матчей и набрал 34 очка (4 гола + 30 передач) при показателе полезности "+25".
Гросс стал игроком челябинского клуба летом 2025 года, заключив однолетний контракт. В 69 играх за команду защитник отметился 37 баллами (8+29). Ливо также подписал контракт с "Трактором" летом 2025 года, по итогам сезона форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, на его счету 69 очков (29+40) в 67 встречах. Чайковски перешел в "Трактор" по ходу прошедшего чемпионата и набрал 6 очков (3+3) в 21 матче.
