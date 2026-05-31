Рейтинг@Mail.ru
Умер участник Суперсерии 1972 года в составе сборной Канады Деннис Халл - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:16 31.05.2026 (обновлено: 09:26 31.05.2026)
Умер участник Суперсерии 1972 года в составе сборной Канады Деннис Халл

Участник Суперсерии-1972 в составе сборной Канады Деннис Халл умер в 81 год

© Public domainДеннис Халл
Деннис Халл - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Public domain
Деннис Халл. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший игрок НХЛ и участник Суперсерии 1972 года в составе сборной Канады Деннис Халл умер в возрасте 81 года.
  • Халл провел 13 сезонов в составе "Чикаго Блэкхокс", также выступал за "Детройт Ред Уингз".
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и участник Суперсерии 1972 года в составе сборной Канады Деннис Халл умер в возрасте 81 года, сообщается на сайте лиги.
Причины смерти экс-хоккеиста не уточняются. Халл провел 13 сезонов в составе "Чикаго Блэкхокс", также выступал за "Детройт Ред Уингз".
«
"Известный по всей лиге своим огромным мастерством, выносливостью и интеллектом, Деннис был столь же доминирующим на льду, сколь и любимым за его пределами. Он часто использовал свой острый ум и чувство юмора, чтобы разрядить обстановку в раздевалке, в то время как его теплота и скромность заставляли каждого встреченного им человека чувствовать себя желанным гостем. От имени всей организации "Блэкхокс" мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде Денниса, а также многочисленным болельщикам, которые его обожали", - говорится в заявлении "Чикаго".
Халл пять раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ и в сезоне-1972/73 был включен во вторую сборную всех звезд НХЛ. Всего на его счету 654 очка (303 гола + 351 передача) в 959 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Он принимал участие в Суперсерии СССР - Канада 1972 года, набрав 4 балла (2+2) в четырех матчах.
Канадский хоккеист Гленн Холл - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Умер обладатель Кубка Стэнли Гленн Холл
8 января, 10:08
 
ХоккейСпортКанадаСССРЧикаго БлэкхоксДетройт Ред УингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    53
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала