Умер участник Суперсерии 1972 года в составе сборной Канады Деннис Халл

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и участник Суперсерии 1972 года в составе сборной Канады Деннис Халл умер в возрасте 81 года, сообщается на сайте лиги.
Причины смерти экс-хоккеиста не уточняются. Халл провел 13 сезонов в составе "Чикаго Блэкхокс", также выступал за "Детройт Ред Уингз".
"Известный по всей лиге своим огромным мастерством, выносливостью и интеллектом, Деннис был столь же доминирующим на льду, сколь и любимым за его пределами. Он часто использовал свой острый ум и чувство юмора, чтобы разрядить обстановку в раздевалке, в то время как его теплота и скромность заставляли каждого встреченного им человека чувствовать себя желанным гостем. От имени всей организации "Блэкхокс" мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде Денниса, а также многочисленным болельщикам, которые его обожали", - говорится в заявлении "Чикаго".
Халл пять раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ и в сезоне-1972/73 был включен во вторую сборную всех звезд НХЛ. Всего на его счету 654 очка (303 гола + 351 передача) в 959 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Он принимал участие в Суперсерии СССР - Канада 1972 года, набрав 4 балла (2+2) в четырех матчах.
