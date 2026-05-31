16:54 31.05.2026 (обновлено: 17:12 31.05.2026)
IIHF обсудит допуск сборной России в сентябре

Тардиф: IIHF обсудит вопрос допуска сборной России по хоккею в сентябре

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
  • По словам президента IIHF Люка Тардифа, возвращение сборной России зависит от развития геополитической ситуации.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре, заявил президент организации Люк Тардиф.
«
"Рано или поздно они (Россия и Белоруссия - ред.) вернутся. Наша хоккейная семья нуждается в них, но мы не хотим торопить события и не можем остановить военные действия. Мы хотим защитить наши соревнования и быть уверенными, что безопасность гарантирована для всех. По-прежнему существуют определенные возражения и даже бюрократические проблемы. Многое зависит от развития геополитической ситуации. Мы сохраняем спокойствие и ждем. Очень трудно назвать какие-либо сроки. В сентябре у нас состоится важный конгресс, и мы обсудим этот вопрос", - приводит слова Тардифа Corriere del Ticino.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27 по соображениям безопасности. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену. В тот же день организация сочла безопасным участие юниорских и женских сборных Белоруссии в чемпионатах мира. При этом позднее в IIHF сообщили, что федерация соберет всю необходимую информацию, после чего примет решение по допуску российских команд к участию в будущих международных соревнованиях в индивидуальном порядке.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров. Федерация хоккея России (ФХР) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с недопуском российских спортсменов до участия в турнирах под эгидой организации.
ХоккейЛюк ТардифМеждународная федерация хоккея (IIHF)
 
