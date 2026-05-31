IIHF обсудит допуск сборной России в сентябре

"Рано или поздно они (Россия и Белоруссия - ред.) вернутся. Наша хоккейная семья нуждается в них, но мы не хотим торопить события и не можем остановить военные действия. Мы хотим защитить наши соревнования и быть уверенными, что безопасность гарантирована для всех. По-прежнему существуют определенные возражения и даже бюрократические проблемы. Многое зависит от развития геополитической ситуации. Мы сохраняем спокойствие и ждем. Очень трудно назвать какие-либо сроки. В сентябре у нас состоится важный конгресс, и мы обсудим этот вопрос", - приводит слова Тардифа Corriere del Ticino.