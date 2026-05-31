Рейтинг@Mail.ru
Действующего президента IIHF Тардифа включили в Зал славы - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:50 31.05.2026
Действующего президента IIHF Тардифа включили в Зал славы

Действующий президент IIHF Тардиф включен в Зал славы организации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюк Тардиф
Люк Тардиф - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люк Тардиф. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Люк Тардиф, действующий президент Международной федерации хоккея (IIHF), включен в Зал славы организации.
  • В Зал славы в категории "Функционер" также был включен Ральф Крюгер — бывший тренер сборной Швейцарии и клубов НХЛ.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Действующий президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф включен в Зал славы организации, сообщается на сайте IIHF.
Торжественная церемония состоялась в воскресенье в Цюрихе. Помимо Тардифа, в Зал славы в категории "Функционер" также был включен Ральф Крюгер - бывший тренер сборной Швейцарии, а также клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" и "Баффало Сейбрз". Кроме того, он занимал пост директора английского футбольного клуба "Саутгемптон".
Нападающий Автомобилиста Брукс Мэйсек (справа) - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Серебряный призер Олимпиады Мэйсек покинул "Автомобилист"
Вчера, 15:31
"Когда исторический комитет сформировал первоначальный список в 2025 году, меня в нем не было. Но после того как я объявил, что не буду выдвигаться на переизбрание, один из членов комитета предложил включить меня. Я почувствовал себя немного незваным гостем, но в итоге принял эту честь. Я буду задействован в Олимпиаде 2030 года и помогу французской федерации в подготовке к чемпионату мира 2028 года. Я никогда не отойду далеко от хоккея", - заявил Тардиф на церемонии.
Тардифу 73 года. Он занимает пост главы IIHF с 2021 года. В марте француз принял решение не баллотироваться на новый срок, он останется в должности до завершения своих полномочий в октябре. В период президентства Тардифа сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF.
Также в Зал славы были включены: рекордсмен по числу чемпионатов мира (20) и матчей (151) на турнире швейцарец Андрес Амбюль, чемпион мира (2004), двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014) и обладатель Кубка Стэнли (2011) в составе "Бостон Брюинз" канадец Патрис Бержерон, единственная в истории капитан сборной Канады, приведшая команду к двум олимпийским золотым медалям (2002, 2006), Кэсси Кэмпбелл-Паскалл, олимпийский чемпион (2006), чемпион мира (2006) и обладатель Кубка Стэнли (2008) в составе "Детройт Ред Уингз" швед Никлас Крунвалль, рекордсмен среди вратарей по числу матчей (44) и побед (21) на женских чемпионатах мира швейцарка Флоренс Шеллинг, а также бывший капитан сборной Австрии Томас Ванек.
Хоккеисты нижегородского Торпедо - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Шесть хоккеистов покинули "Торпедо" по истечении срока контрактов
Вчера, 13:37
 
ХоккейСпортЦюрихШвейцарияРоссияПатрис БержеронТомас ВанекЛюк ТардифЭдмонтон ОйлерзБаффало СейбрзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    53
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала