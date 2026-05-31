Рейтинг@Mail.ru
Гросси призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 31.05.2026 (обновлено: 19:28 31.05.2026)
Гросси призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС

Гросси призвал прекратить атаки на ЗАЭС, чтобы предотвратить риск ядерной аварии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС.
  • По его мнению, подобные атаки неприемлемы и могут привести к реальной угрозе ядерной аварии.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после удара беспилотника ВСУ по Запорожской АЭС призвал прекратить атаки, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее сообщил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
"Гросси добавил, что атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесет пользы", - говорится в заявлении на странице МАГАТЭ в соцсети X.
МАГАТЭ также заявило, что эксперты агентства выявили повреждения внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС.
Последствия атаки ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Эксперты МАГАТЭ осмотрели место удара беспилотника по энергоблоку ЗАЭС
Вчера, 15:40
 
Запорожская АЭСВооруженные силы УкраиныРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала