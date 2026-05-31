Гросси призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после удара беспилотника ВСУ по Запорожской АЭС призвал прекратить атаки, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее сообщил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
МАГАТЭ также заявило, что эксперты агентства выявили повреждения внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС.