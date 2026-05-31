Польские болельщики освистали гимн Украины перед товарищеским матчем
19:44 31.05.2026 (обновлено: 21:32 31.05.2026)
Польские болельщики освистали гимн Украины перед товарищеским матчем

Польские болельщики освистали гимн Украины и украинцев перед товарищеским матчем

  • Польские болельщики освистали национальный гимн Украины перед товарищеским матчем.
  • Они неодобрительно свистели, когда диктор произносил имена игроков стартового состава сборной Украины.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Польские болельщики освистали национальный гимн Украины перед товарищеским матчем между сборными Польши и Украины.
Сборная Польши принимает команду Украины во Вроцлаве в воскресенье.
Кроме того, польские болельщики неодобрительно свистели, когда диктор на стадионе произносил имена игроков стартового состава сборной Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил наименование "Имени героев Украинской повстанческой армии"* Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. В четверг бывший президент Польши нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Владимира Зеленского, а президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина, героизируя деятелей УПА*, доказала свою ментальную неготовность для вступления в Европейский союз.
Боевое крыло ОУН - Украинская повстанческая армия* - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.
На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
*Организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ
