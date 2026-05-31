МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Польские болельщики освистали национальный гимн Украины перед товарищеским матчем между сборными Польши и Украины.

Кроме того, польские болельщики неодобрительно свистели, когда диктор на стадионе произносил имена игроков стартового состава сборной Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил наименование "Имени героев Украинской повстанческой армии"* Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ . В четверг бывший президент Польши нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Владимира Зеленского, а президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина, героизируя деятелей УПА*, доказала свою ментальную неготовность для вступления в Европейский союз.

Боевое крыло ОУН - Украинская повстанческая армия* - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.

На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.