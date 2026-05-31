Сборная Швейцарии по футболу разгромила иорданцев в товарищеском матче

- Сборная Швейцарии обыграла команду Иордании в товарищеском матче со счетом 4:1.
- Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Иордании в товарищеском матче перед чемпионатом мира по футболу.
Встреча в швейцарском Санкт-Галлене завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Брель Эмболо (28-я минута, с пенальти), Дан Ндойе, Гранит Джака (45+9, с пенальти) и Кристиан Фасснахт (79). У проигравших отличился Одех Факхури (52).
