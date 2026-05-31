Сборная Швейцарии по футболу разгромила иорданцев в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
19:02 31.05.2026 (обновлено: 19:34 31.05.2026)
Сборная Швейцарии по футболу разгромила иорданцев в товарищеском матче

Сборная Швейцарии обыграла команду Иордании в товарищеском матче перед ЧМ

  • Сборная Швейцарии обыграла команду Иордании в товарищеском матче со счетом 4:1.
  • Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Иордании в товарищеском матче перед чемпионатом мира по футболу.
Встреча в швейцарском Санкт-Галлене завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Брель Эмболо (28-я минута, с пенальти), Дан Ндойе, Гранит Джака (45+9, с пенальти) и Кристиан Фасснахт (79). У проигравших отличился Одех Факхури (52).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Швейцарцы сыграют в группе В с командами Канады, Катара и Боснии и Герцеговины, сборная Иордании встретится в группе J с командами Аргентины, Алжира и Австрии.
ФутболСпортЧМ по футболу 2026ШвейцарияИорданияБрель ЭмболоДан НдойеГранит Джака
 
