"Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр", — примирительно заметил однажды бравый солдат Швейк старому саперу Водичке, на что тот ответил новой серией проклятий в адрес венгерской нации. Теперь вся Еврокомиссия — сапер Водичка.

"До высокопоставленных лиц ЕС начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. <…> Мадьяр их разочаровал". Так описывает ситуацию швейцарский журнал Die Weltwoche, напоминая, сколько надежд было связано со сменой власти в Будапеште. Но выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в качестве главного бунтаря ЕС — его же внутренний враг, новый лидер мадьяр Петер Мадьяр. Показывать соседям фигу — это у венгров национальное

Примеров раздражающей Брюссель (а еще больше — Киев) преемственности много. Например, Венгрия наотрез отказывается поставлять оружие и технику Украине. Мадьяр еще раз заявил об этом после встречи с генсеком НАТО. То есть его уговаривали, а он не поддался.

До того Мадьяр ввел запрет на импорт сельскохозяйственной продукции c Украины и выкатил список требований для снятия орбановского вето на переговоры о вступлении Киева в ЕС. Все они касаются культурно-языковых прав венгров Закарпатья и технически исполнимы. Но некоторые крайне унизительны для бандеровцев, поэтому обречены. Например, Киев должен будет согласовывать с венгерской диаспорой все будущие законы в области языка и образования.

Венгерская пресса утверждает, будто предварительное одобрение такого вот отчуждения части суверенитета — это еще и условие Мадьяра для личной встречи с Владимиром Зеленским, которую тот выпрашивает. Так что на западном фронте без перемен: Закарпатье — основа конфликта между Будапештом и Киевом, который начался задолго до СВО и перерос во взаимный антагонизм.

До сотрудников МИД Венгрии новый премьер довел информацию, что позиция по многим другим "ключевым вопросам" тоже останется "в значительной степени неизменной", включая миграцию и конкурентоспособность. Под последним словом прячется российский газ. Отказ от него отказываться был обставлен Мадьяром особенно театрально.

Сперва заявили, что курс — на диверсификацию поставок, а премьер заговорщицким тоном пообещал показать, по какой цене покупалось топливо у Москвы. И показал: вот, говорит, убедитесь, что газ России дешевле, чем американский СПГ. Следовательно, убытки Венгрии должен кто-то компенсировать, ведь диверсификация — приоритет, но конкурентоспособность — тоже приоритет. Проще говоря: заморский газ купим только за ваши деньги.

Несколько дней спустя Мадьяр также выразил мнение, что после окончания боевых действий Европа вернется к поставкам топлива из России — ведь это попросту выгодно. Тем он пробудил в европейских СМИ дух сапера Водички, спровоцировав показательные истерики типа "нам принципы дороже денег" (которые, впрочем, наверняка оплачивались). И полетела над Европой хрестоматийная фраза "не знаешь ты, брат, мадьяр", которая зародилась в тихом кабачке над рекой Литавой, среди садов прославленной Кираль-Хиды.

Те, кто замечал разительное сходство между Мадьяром и Орбаном образца 25-летней давности, удивляться не должны . Но Водичка отчасти прав: дело не в персоналиях, а в народе. Венгры нация с характером, что видно по их отношению к истории, языку, мундирам, мемориалам и — особенно — собственной хате с краю. Государствообразующую идеологию страны можно назвать национал-эгоизмом, поэтому самая странная политика заблуждения в отношении Венгрии — это искать в ее лице чистосердечного друга.

Зато венгры не станут стрелять в собственные ноги, а это единственное условие России к остальной Европе для достижения мирного неба и всеобщего процветания: учитывайте собственные национальные интересы — и будет всем счастье. Мадьяры к русским по историческим причинам относятся сложно, иногда напряженно, но им искренне непонятна суть политики, когда ты вредишь себе, чтоб навредить соседу. Как это? А зачем? А нам-то что с того?

Любимым ответом Петера Мадьяра на упреки тех, кто ждал от него большей русофобии, стала ссылка на географию: Орбан-то, конечно, ушел, но Россия никуда не денется. Украинская сторона принципиально с этим не согласна, поэтому следует ожидать появления венгерского премьера на сайте бандеровских обиженок "Миротворец" в без шуток приятной компании, для которой "за покушение на территориальную целостность Украины" — это не статья, а тост.

Однако повис вопрос: если Мадьяр весь такой из себя мадьяр, зрадник и сплошное разочарование для Урсулы фон дер Ляйен, за что она дала ему 14 с горкой миллиардов евро? По итогам их встречи в Брюсселе объявлено, что Еврокомиссия разморозит средства, которые предназначались для Венгрии, но удерживались из-за поведения Орбана.

Дело в том, что Будапешт является главным препятствием для вступления Украины в ЕС только в голове Зеленского. Бандеровцев не хотят брать в евросемью куда более важные столицы, включая Берлин, а за венгров прячутся как за предлог, чтобы Зеленский поменьше досаждал. Хотя Урсула искренне пытается поглотить Украину и удовлетворить ее евроамбиции, она сохраняет жизнь легенде о неуступчивых венграх, поскольку иллюзия единства важнее, а перспектива членства в ЕС должна работать по принципу морковки, подвешенной перед носом осла. На пресс-конференции с Мадьяром глава ЕК подтвердила, что вопросы венгерских денег и украинских евроожиданий между собой не связаны.

Похожая ситуация с сельскохозяйственным эмбарго. Это позиция не одной Венгрии, а всех восточноевропейских стран ЕС. Вне зависимости от отношения к Киеву украинский демпинг для всех недопустим, так как разорителен для местных аграриев. Урсуле плевать на аграриев, но с коллективным противодействием востока она не справилась и теперь визирует антиукраинский патернализм как политику Евросоюза, чей базовый принцип — общий рынок.

Мадьяр был премирован ею по протоколу — за то, что согласился откатить назад нововведения Орбана в области юстиции, судопроизводства и прав меньшинств, которые противоречат установочным документам ЕС. Это для Урсулы сейчас важнее всего, поскольку восстанавливает дисциплину в организации или, точнее сказать, ниточки паутины, которые станут удерживать Венгрию в системе, — и вот тогда-то с Мадьяром поговорят без экивоков, но с кнутом.

Самое страшное для Брюсселя и лично Урсулы — это восстановление странами ЕС национального суверенитета даже маленькими кусочками, поэтому сперва пресекают это, а потом уже приходит послушание — само приходит, ибо куда вы с подводной лодки денетесь. Мощь Еврокомиссии держится на нескончаемых "протоколах соответствия": чем их больше, тем меньше у национальных правительств возможностей жить своим умом.

Когда-то Орбан тоже не видел в ЕС угрозы для интересов Венгрии и лишь много позже отпрянул от него как ошпаренный. Таланты молодого Орбана (то есть Мадьяра) познаются по тому, как быстро он пройдет тот же путь — и осилит ли его, подтвердив правоту старого сапера Водички о неисправимом упрямстве венгров.