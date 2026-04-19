Не только главный внутренний враг, но и ширма для противоречий. Такова была истинная роль уходящего премьера Венгрии Виктора Орбана в Евросоюзе. Занимая фрондирующую позицию по вопросам миграции, национального суверенитета, поддержки Украины и конфликта с Россией, он стал легендой, а за спиной легенды укрывались те, кто во многом с ним согласен, однако не хотел разделять последствия от ссоры с евроначальниками.

Дональду Трампу? Последствия, между прочим, дорогостоящие: Будапешт наказали минимум на 18 миллиардов евро, перекрыв доступ к фондам ЕС . Не будь этой потери, венгерская экономика чувствовала бы себя лучше, и, может быть, Орбану даже удалось бы выиграть выборы. А теперь начат смотр кандидатов на замену: европейские политологи, каких бы взглядов ни придерживались, единодушны, что покой Еврокомиссии только снится, просто претензии к ней будут исходить от другого резонатора. Но кто же заменит Орбана нам и его закадыке, президенту США

Как раз сегодня в Болгарии проходят выборы, по итогам которых экс-президент Радев, вероятно, возглавит правительство: его партия "Прогрессивная Болгария" — абсолютный фаворит. "Зная подход Радева к России , мы понимаем, что существует риск формирования прокремлевского правительства в критический момент — он станет троянским конем Путина в Европе", — паникует в интервью Financial Times депутат Европарламента Валери Хайер, близкая к французскому президенту Эммануэлю Макрону

Радев — боевой летчик, бывший глава болгарских ВВС, генерал-майор. Будучи президентом без полномочий, стал самым популярным политиком страны. Если совпадет несколько факторов (например, если пройдет в парламент прежде могучая партия социалистов, ныне балансирующая на грани), он положит конец многолетнему политическому кризису, из-за которого болгары выбирают парламент в среднем дважды в год.

При этом он выступал против антироссийских санкций и с первых дней СВО предупреждал Европу , что Украина свою войну проиграет. Болгары вообще — самый пророссийский народ ЕС, если судить по соцопросам, чего никогда нельзя было сказать о венграх. Проблема болгар в том, что они болгары: их государство менее самодостаточно и более зависимо от ЕС, чем Венгрия . Как следствие, их бунт подавить легче легкого, как и врать им в глаза без особых последствий.

Так, в 2022-2023 годах болгарское правительство организовало поставки оружия в ВСУ втайне и от народа, и от президента, и от партнеров по правящей коалиции (социалистов). К настоящему дню арсеналы опустошены, а в начале года республика перешла на евро, против чего протестовал Радев. Победит или нет, он опоздал.

Словении парламентские выборы прошли в марте, и партия Янеза Янша их проиграла по очкам, получив голосов чуть меньше, чем партия нынешнего премьера, левого еврооптимиста Роберта Голоба. Но совокупно правые провели больше депутатов, и идет к тому, что правительство в четвертый раз возглавит правый евроскептик Янша. По своим взглядам он действительно близок к Орбану. Во всем, кроме главного: он русофоб.

Сама по себе русофобия не свойственна маленькому, но довольно древнему словенскому народу, а Янша вряд ли ненавидит русских, как ненавидят их, к примеру, националисты Польши . Однако Украина стала его пунктиком. В ее поддержке он всегда бежит впереди паровоза и ведет себя во внешней политике как прибалт, а это, положа руку на сердце, оскорбление.

В то же время Янша политик-легенда: в дни короткой, но значимой войны с Югославией был первым словенским министром обороны. Возможно, он экстраполирует борьбу Словении за независимость на Украину, а Россию — на Сербию . Как бы там ни было, этот "мини-Трамп", как его часто называют в ЕС, нам не мини-друг, а та еще вражина.

Чехии — Джорджу Мелони и Примерно то же можно сказать про премьеров Италии Андрея Бабиша , еще двоих соискателей роли Орбана по праву старых друзей и идеологических соратников. Мелони не нравится ЕС, но нравятся НАТО , антироссийские санкции и Зеленский, а если у женщины настолько плохой вкус, о чем с ней еще разговаривать?

Что же касается Бабиша, на Украину ему наплевать, помогать ей как-либо он не хочет. Но именно при нем как при премьере Чехия удостоилась особой чести открыть собой только-только созданный перечень недружественных России государств на пару с США и раньше пресловутых Польши, Прибалтики и Украины. Это стало следствием попытки Бабиша назначить Москву ответственной за серию взрывов на складах боеприпасов в городе Врбетице, похоже, по просьбе ЦРУ . В том смысле, что через этот скандал Чехию, по ряду причин ставшую ведущим пространством для "шпионских игр" в Европе, пытались зачистить от российского влияния.

При Трампе ЦРУ эти игры интересуют чуть меньше, поэтому Бабиш, возможно, не будет искать конфликта с Москвой, но к покупке российских энергоносителей не вернется и приятным человеком не станет. В отличие от премьера Словакии Роберта Фицо — того самого, кто напомнил недавно Брюсселю , что русские опускаются на колени лишь для завязывания шнурков. Он настолько не вписывается в евробестиарий, что приглашен в Москву на парад 9 Мая.

На этом прослушивании словак — объективно лучший. Более того, уже пообещал продолжить дело Орбана в блокировке двадцатого пакета антироссийских санкций. Но, если отбросить личные симпатии и блат, Фицо не проходит по параметрам. Национал-консерватор Орбан — не его амплуа, поскольку он политик скорее левых взглядов (как, кстати, и Радев).

Это не мешает словацкому премьеру критично относиться к миграции. В Европе чем восточнее, тем консервативнее, поэтому словацкие левые правее португальских правых. Но по идеологическим причинам Фицо не претендует на то, чтобы стать точкой сборки для евроскептиков, критикующих Брюссель за кражу суверенитета, безбожие и комичный косплей СССР . Ему Евросоюз страшно нравится как идея. Просто он считает, что управление захватили люди, которым даже растопку бани доверить нельзя.

В сухом остатке идеальный кандидат на роль Орбана в Европе — самый очевидный и одновременно самый парадоксальный — это его буквальный сменщик, будущий премьер Венгрии Питер Мадьяр. Он похож на молодого Орбана до такой степени, что венгры как будто откатили свою власть к настройкам двадцатипятилетней давности.

Причем Мадьяр может стать тем Орбаном, каким мы его запомним, быстрее оригинала. Ключевой элемент этой роли — опыт плюс разочарование. Когда Орбан только начинал, Еврокомиссия не была юдолью кринжа, как теперь. И хотя Мадьяр все равно хочет найти с ней взаимопонимание, по его запалу, характеру и взглядам видно — не найдет. И уже успел наотрез отказаться от размещения в Венгрии мигрантов, а формально это было одной из причин для заморозки 18 миллиардов при Орбане.