В Ереване прошло многотысячное шествие сторонников экс-президента Кочаряна

ЕРЕВАН, 31 мая — РИА Новости. Многотысячное шествие сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна прошло в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Незадолго до этого состоялся митинг на площади Свободы. Акции проходят в рамках предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов 7 июня.
Участники шествия идут по центральным улицам Еревана, призывая голосовать за блок "Армения".
Сам Кочарян заявил на митинге, что страну ждет экономический кризис, если нынешние власти по итогам выборов сохранят свои позиции.
"Сегодня наша экономика существенно зависит от экономики ЕАЭС. <...> И если каким-то чудом эта власть останется, то экономика Армении окажется в глубоком кризисе", — подчеркнул он.
"Нас ведут по тому же разрушительному пути Украины. Нам это не нужно. Нам нужны союзнические отношения с Россией и очень хорошие отношения и с Европой, и с США. Нам нужно "и — и", а не "или — или". Это возможно сделать. Просто нужно перестать играть на противоречиях великих держав, провоцировать великие державы и подставлять под удар собственный народ", — добавил политик.
По данным опроса, проведенного ранее компанией MPG, армянским представительством Gallup International Association, оппозиционные силы суммарно обойдут на парламентских выборах партию "Гражданский договор", возглавляемую премьером Николом Пашиняном, если голосование состоится в следующее воскресенье.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя возможность этого самим объединением не предлагалась. Премьер Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Эта проблема обсуждалась на саммите ЕАЭС в Астане, в итоге лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление по республике.