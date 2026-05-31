В Дагестане ребенок погиб при падении минивэна в кювет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане минивэн упал в кювет, погиб ребенок.
- Шестеро человек, включая четверых детей, пострадали и были госпитализированы.
МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Ребенок погиб, еще шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали при падении минивэна в кювет в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, в Тарумовском районе Дагестана, вблизи села Кочубей, "водитель автомобиля Mercedes-Benz (минивэн) не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием".
"По уточненным данным Центра медицины катастроф на 19.15 (мск), в результате ДТП пострадали семь человек, из них пятеро — несовершеннолетние. Семилетний пассажир скончался на месте от полученных травм. Остальные пострадавшие, включая четверых детей, госпитализированы", – говорится в сообщении.