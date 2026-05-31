Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане ребенок погиб при падении минивэна в кювет - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 31.05.2026 (обновлено: 22:15 31.05.2026)
В Дагестане ребенок погиб при падении минивэна в кювет

В Дагестане ребенок погиб и шестеро пострадали при падении минивэна в кювет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане минивэн упал в кювет, погиб ребенок.
  • Шестеро человек, включая четверых детей, пострадали и были госпитализированы.
МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Ребенок погиб, еще шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали при падении минивэна в кювет в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, в Тарумовском районе Дагестана, вблизи села Кочубей, "водитель автомобиля Mercedes-Benz (минивэн) не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием".
"По уточненным данным Центра медицины катастроф на 19.15 (мск), в результате ДТП пострадали семь человек, из них пятеро — несовершеннолетние. Семилетний пассажир скончался на месте от полученных травм. Остальные пострадавшие, включая четверых детей, госпитализированы", – говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В Подмосковье столкнулись пять грузовиков, один человек погиб
Вчера, 22:12
 
Республика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияТарумовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала