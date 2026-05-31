В Брянской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, сопровождавший скорую

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал в Брянской области автомобиль, сопровождавший бригаду скорой помощи, ранения получил один человек, сообщил в воскресенье врио губернатора Егор Ковальчук.

"Несмотря на то, что сотрудник получил осколочные ранения, бригада скорой смогла забрать пострадавшую и отвезти в больницу", - уточнил врио губернатора.