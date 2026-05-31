В Брянской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, сопровождавший скорую

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал в Брянской области автомобиль, сопровождавший бригаду скорой помощи, ранения получил один человек, сообщил в воскресенье врио губернатора Егор Ковальчук.
"Группа СГУП ЦСН "Защита" Брянской области сопровождала на служебном автомобиле бригаду скорой помощи. Медики ехали, чтобы оказать неотложную помощь пострадавшей в поселок Старый Ропск. В автомобиль попал и сдетонировал FPV-дрон", - сообщил Ковальчук в канале на платформе "Макс".
"Несмотря на то, что сотрудник получил осколочные ранения, бригада скорой смогла забрать пострадавшую и отвезти в больницу", - уточнил врио губернатора.