В Брянской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, сопровождавший скорую
21:58 31.05.2026 (обновлено: 22:02 31.05.2026)
В Брянской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, сопровождавший скорую

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал автомобиль, сопровождавший бригаду скорой помощи в Брянской области.
  • Сотрудник получил осколочные ранения, но бригада смогла забрать пострадавшую и отвезти ее в больницу.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал в Брянской области автомобиль, сопровождавший бригаду скорой помощи, ранения получил один человек, сообщил в воскресенье врио губернатора Егор Ковальчук.
"Группа СГУП ЦСН "Защита" Брянской области сопровождала на служебном автомобиле бригаду скорой помощи. Медики ехали, чтобы оказать неотложную помощь пострадавшей в поселок Старый Ропск. В автомобиль попал и сдетонировал FPV-дрон", - сообщил Ковальчук в канале на платформе "Макс".
"Несмотря на то, что сотрудник получил осколочные ранения, бригада скорой смогла забрать пострадавшую и отвезти в больницу", - уточнил врио губернатора.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьВооруженные силы УкраиныЕгор Ковальчук
 
 
