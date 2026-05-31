Немецкие бизнесмены на ПМЭФ показывают пример властям ФРГ, заявил Дмитриев

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что немецкие предприниматели, которые приедут на Петербургский международный экономический форум, показывают правильный пример властям Германии.
Ранее агентство DPA со ссылкой на председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа передавало, что предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.