В Дагестане мужчину унесло течением реки

МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Мужчина поскользнулся и упал в реку в Табасаранском районе Дагестана, его унесло течением, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
"В Табасаранском районе в реку Рубас (в районе села Гуми) упал 58-летний мужчина. Предварительно установлено: трое жителей села Гуми отдыхали у реки Рубас, один из них решил искупаться, поскользнулся и упал в воду. Со слов очевидцев, его унесло течением", – говорится в сообщении.
Ведутся поисково-спасательные работы. На место направлены две единицы техники и четыре человека, добавили в ведомстве.