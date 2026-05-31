Червиченко оценил уровень игры Тюкавина после разрыва крестообразной связки - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
10:54 31.05.2026 (обновлено: 11:39 31.05.2026)
Червиченко оценил уровень игры Тюкавина после разрыва крестообразной связки

Червиченко: Тюкавин еще не до конца оправился после серьезной травмы

  • Константин Тюкавин восстанавливается после разрыва крестообразной связки, но еще не полностью вернулся в форму, считает Андрей Червиченко.
  • В сезоне 2025/26 футболист провел 22 матча и забил 10 мячей.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин обретает форму, но пока не полностью восстановился после разрыва крестообразной связки, заявил РИА Новости экс-владелец столичного "Спартака" Андрей Червиченко.
В марте прошлого года нападающий разорвал переднюю крестообразную связку и был вынужден пропустить полгода. В Российской премьер-лиге сезона-2025/26 23-летний Тюкавин провел 22 матча, забив 10 мячей.
"Костя после возвращения после травмы, конечно, хорош, но пока он не дотягивает до уровня того Тюкавина, который был раньше. Он еще не до конца оправился от того повреждения и еще не вошел до конца в игровой ритм. Но он забил прекрасный гол "Краснодару" и, наверное, со временем вернется в свое прежнее состояние", - сказал Червиченко.
Ранее Тюкавин не прилетел в Каир в составе сборной России для участия в товарищеском матче против команды Египта (0:1). По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, у форварда возникли боли в прооперированном колене.
