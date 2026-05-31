Борисова завоевала серебро чемпионата Европы в упражнениях с булавами

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россиянка Мария Борисова завоевала серебро в упражнениях с булавами на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).
Результат 19-летней Борисовой составил 29,200 балла. Золото завоевала болгарка Стиляна Николова (29,750). Бронза у Даниэлы Муниц из Израиля (29,200).
Ранее в 2026 году Борисова стала чемпионкой этапа Кубка мира в Ташкенте в многоборье, а также заняла второе место на турнире в финале с обручем. Кроме того, Борисова является серебряным призером Игр БРИКС 2024 года в индивидуальном и командном зачете и чемпионкой соревнований в упражнениях с обручем. Она тренируется под руководством олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).