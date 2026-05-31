Рейтинг@Mail.ru
Борисова завоевала серебро чемпионата Европы в упражнениях с булавами - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 31.05.2026 (обновлено: 14:21 31.05.2026)
Борисова завоевала серебро чемпионата Европы в упражнениях с булавами

Гимнастка Борисова завоевала серебро чемпионата Европы в упражнениях с булавами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГимнастка Мария Борисова
Гимнастка Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Мария Борисова завоевала серебро в упражнениях с булавами на чемпионате Европы по художественной гимнастике с результатом 29,200 балла.
  • Российские спортсмены участвуют в чемпионате Европы с флагом и гимном страны по решению World Gymnastics и European Gymnastics.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россиянка Мария Борисова завоевала серебро в упражнениях с булавами на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).
Результат 19-летней Борисовой составил 29,200 балла. Золото завоевала болгарка Стиляна Николова (29,750). Бронза у Даниэлы Муниц из Израиля (29,200).
Ранее в 2026 году Борисова стала чемпионкой этапа Кубка мира в Ташкенте в многоборье, а также заняла второе место на турнире в финале с обручем. Кроме того, Борисова является серебряным призером Игр БРИКС 2024 года в индивидуальном и командном зачете и чемпионкой соревнований в упражнениях с обручем. Она тренируется под руководством олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Российская "художница" Ильтерякова в 15 лет завоевала вторую медаль ЧЕ
Вчера, 13:29
 
СпортМария БорисоваХудожественная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    52
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала