Борисова завоевала серебро чемпионата Европы в упражнениях с булавами

Ранее в 2026 году Борисова стала чемпионкой этапа Кубка мира в Ташкенте в многоборье, а также заняла второе место на турнире в финале с обручем. Кроме того, Борисова является серебряным призером Игр БРИКС 2024 года в индивидуальном и командном зачете и чемпионкой соревнований в упражнениях с обручем. Она тренируется под руководством олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.