Российский боец взял в плен трех боевиков ВСУ на Запорожском направлении

ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Российский военнослужащий, знающий украинский язык, сумел взять в плен троих боевиков ВСУ на запорожском направлении, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода соединения морской пехоты в составе группировки войск "Восток" с позывным "Бальтазар".
По словам военнослужащего, боец из Ленинградской области смог выйти на украинских военных и войти к ним в доверие, общаясь на украинском языке.
«
"Поговорить с ними смог, стрельнуть сигарету. Он взял пулеметно-штурмовую группу в плен — это было три человека", — сообщил собеседник агентства.